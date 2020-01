Booba confirme sa présence sur l'album de Maes !

Booba a une nouvelle fois collaboré avec Maes, c'est désormais officiel.

Plus que 4 petits jours à attendre avant la sortie du nouvel album de Maes, "Les Derniers Salopards", prévu pour le 17 janvier 2020. Une attente qui a grandi autour de l'artiste depuis 2018, car Maes, avec "Madrina" et "Stupéfiant" notamment, a multiplié les gros succès commerciaux et d'estime. Le jeune rappeur de Sevran, de 25 ans, a donc désormais une fanbase large et solide, il ne lui reste plus qu'à transformer l'essai avec ce projet et sa tournée. Un album sur lequel sera présent Booba, le Duc, venu lui prêter main forte une nouvelle fois.

Après "Madrina", leur nouveau featuring s'appellera "16 Meuz", probablement pour "16 Mesures", peut-être nous indiquent-ils là la taille de leurs couplets. Ce sera apparemment la quinzième piste de l'album de Maes, et Booba a confirmé sa présence sur le morceau via un post Instagram, où on peut lire "Hassoul c'est déjà un classique". On espère qu'après le côté très dansant de leur première collaboration, ils ont opté pour quelque chose de plus street et de plus agressif, même si cela signifie faire un peu moins de vues.

Très peu d'artistes seront présents aux côtés de Maes pour ce nouveau disque, seulement Ninho, et donc Booba. Le sevranais est un habitué de la chose, lui qui multiplie les collab' avec les autres entre deux projets, mais n'aime pas forcément inviter toute sa clique sur l'album. Car il a des choses à raconter, et un featuring, c'est une place en moins pour un de ses propres couplets !