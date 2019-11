Mos Def possède des pépites de Black Star, Doom et Mannie Fresh !

Yasiin Bey, aka Mos Def, aurait en sa possession des raretés enregistrées par Black Star, MF Doom, Mannie Fresh et bien d'autres !

Après 25 ans de carrière, les apparitions médiatiques de Mos Def, connu également sous le nom de Yasiin Bey (son nom musulman), se font de plus en plus rares. Le rappeur cultive une atmosphère secrète et opaque autour de ses projets, avec très peu de communication, afin que les gens se concentrent sur la musique, et que lui puisse rester fidèle à ses valeurs. Des valeurs qu'il a portées dans chacun de ses projets, même en duo dans Black Star (avec Talib Kweli), ou avec Mannie Fresh.

Mais ça ne l'a pas empêché d'être productif, au contraire : le rappeur annonce même qu'il possède encore plusieurs tueries sous le coude, avec MF Doom, Black Star, Mannie Fresh ou encore Madlib. Que des rappeurs/ producteurs de renom, qui n'ont plus rien à prouver. Ces informations ont été révélées par Mos lui-même, qui était en interview pour Vibe, le célèbre média américain. Une interview en vue de la sortie de l'album de Yasiin, "Negus", qui sera a priori écoutable uniquement dans des galeries d'art, et pas disponible à l'achat ou en streaming.

Et s'il ne les sort pas, c'est parce qu'il estime de son côté avoir quelques petits choses à retravailler de son côté. Un soucis d'exigence poussé au maximum, car comme Mos Def le dit dans l'interview, mais aussi parce qu'il préfère garder ces inédits pour la scène ! "J'adore écrire des trucs et les jouer sans les sortir, ou très peu de temps après. Comme ça, les gens ont une réaction viscérale. Au bout de quelques rimes, s'ils sont avec toi, ils sont avec toi, sinon, c'est mort". Une manière spontanée et admirable de voir la musique ! Mais on aimerait quand même bien pouvoir écouter tous ces inédits...