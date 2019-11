Booba tête d'affiche du Festival Chorus à Boulbi !

Voici une nouvelle qui va plaire aux fans de Booba , le Duc de Boulogne va retourner sur ses terres pour un live inédit. Après avoir enchainé les festivals cet été dont We Love Green et Les Ardentes en Belgique, Booba revient en 2020 avec le Festival Chorus .

Le Festival Chorus investit de nouveau la Seine Musicale de Boulogne-Billancourt du 25 au 29 mars 2020, avec une programmation riche, aussi bien pour les grands que pour les petits. Parmi les évènements à ne pas manquer, une carte blanche inédite offerte à B2OBA.

L’artiste de 42 ans a d’ailleurs annoncé la nouvelle aux Ratpis sur son compte Instagram : "Avant c’était l’usine Renault où beaucoup de darons se sont cassé le dos pour pas un euro... Ils ont été braves et honnêtes, nous beaucoup moins je dois l’admettre, mais aujourd’hui revient la comète, en paix et en fête, made in "marché aux puces" pas chez Colette, ni boulons ni clés à molette. @laseinemusicale #27mars2020 #carteblanchedonctoutestnwar #chorus2020 #boulbi ????‍☠️"

Kopp aura carte blanche le temps d’une soirée pour performer ses meilleurs titres ainsi que faire monter sur scène ses nouveaux artistes. Une mise en avant exceptionnelle pour ces rookies....