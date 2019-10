Kanye West : "Jesus Is King" est de nouveau reporté !

La rumeur dit que l'album n'est toujours pas terminé et qu'un autre est déjà en préparation...

Toujours en attente... Mais quand va sortir l'album de Kanye West ? Déjà un an que les fans attendent une nouveauté venant de l'artiste qui peine à nous sortir son projet. Très stressé par ce revirement musical, en passant du rap au gospel, l'album devait sortir aujourd'hui après avoir déjà été reporté plusieurs fois. Mais Kanye West vient de tweeter un message aux fans qui laisse très sceptique...

Prévu pour le 27 septembre dernier, l'album spirituel de Kanye West, "Jesus Is King" n'est toujours pas dans les backs. Les fans sont en colère contre l'artiste qui a promis à maintes reprises de nouveaux projets qui n'ont jamais vu le jour. Mais là, normalement son nouvel album devrait sortir aujourd'hui, ce vendredi 25 octobre 2019. Retardé plusieurs fois par peur de l'avis du public, Kanye s'était exprimé là-dessus : son disque rompt catégoriquement avec ses anciens succès. En s'étant converti à un christianisme plus poussé, il a décidé d'abandonner toutes les insultes et toutes les vulgarités qu'on lui connait dans ses textes. Un renouveau musical qui lui fait peur ! YE se demande si ce nouveau style va satisfaire ses fans... Le moment fatidique, c'est aujourd'hui. Son album était censé sortir aujourd'hui, à 00h plus précisément (heure américaine). Mais Kanye vient de nous poster un message très particulier :

"Pour mes fans, merci d'être patient et loyal envers moi. On est en train de remixer les sons de "Everything We Need" , "Follow God" et "Water". On ne va pas dormir tant que l'album n'est pas sorti". En gros, il nous prévient que l'album va encore être en retard... Une chose est sûre, le rappeur prend des engagments auprès de ses fans. Car ces derniers perdent patience :

Des tweets hillarants, pour l'instant... Et une bonne nouvelle aussi ! Apparemment, Kanye West devrait sortir un nouvel album en décembre, pour Noël. Le rappeur est en train de créer un projet musical sur la naissance de Jésus qu'il baptisera "Jesus Is Born", le 25 décembre prochain. Enfin, s'il arrive à le sortir en temps et en heure cette fois-ci...