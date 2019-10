The Game annonce son dernier album pour novembre !

Le dixième et dernier album de The Game sortira le mois prochain.

L'arrivée de l'album "Born To Rap" de The Game commence à se préciser. Hier encore, on vous disait que Dr. Dre travaillait en studio avec lui pour finaliser certains morceaux, on sait aujourd'hui que le projet verra le jour en novembre 2019.

En effet, sur son compte Instragram, le rappeur a annoncé : “À mes fans qui sont là depuis le premier jour et à ceux qui attendent l'album...je sais que j'ai été silencieux, mais je travaillais dur et sans relâche pour le sortir en novembre. En même temps, j'ai créé le label @proliferecordsla et je sortirai mon dernier album #BornToRap sous ce label."

Très bonne nouvelle pour les fans du rappeur, d'autant plus que cet album sera le dernier de sa carrière. En juin 2019, il s'était confié lors d'une interview avec Power 106 : "C'est le dernier album. Tu sais quoi mec, dix albums c'est très bien. Aucun rappeur, à part Drake, n'a plus d'albums numéro 1 que moi. J'en suis à neuf. Mon album va sortir, j'espère qu'il subira le même sort." Puis il a ajouté : "J'ai lancé un merch, voici certaines de mes pièces favorites. Allez les shopper maintenant !!!! LES VRAIS FANS SEULEMENT !!!!! Achetez le merch avant que l'album ne sorte le mois prochain."

Par ailleurs, comme on vous le disait dans un article précédent, le regretté Nipsey Hussle sera présent dans le projet, un morceau qui aura sollicité l'aider de Dr. Dre en studio. De plus, selon nos informations Meek Mill sera également dans "Born To Rap".

Pour le moment, la date précise n'est pas connue mais le projet se veut très lourd quand on sait qu'il va conclure la carrière de The Game...rendez-vous en novembre !