La retraite, une mode chez les rappeurs

Nicki Minaj a annoncé sa retraite mais rassurons les fans, rien n'est irréversible... L'histoire le prouve !

Stupeur dans le rap game mondial ! Nicki Minaj vient d’annoncer qu’elle arrêtait sa carrière pour fonder une famille. On le sait, depuis que son histoire d’amour a (re)débuté avec Kenneth Petty, il y avait un changement notable chez la rivale de Cardi B. Et pourtant, alors qu’elle venait sortir une vidéo très hot avec Megan Thee Stallion, on n’a pas vraiment vu de signes avant-coureurs. Au contraire, son dernier album "Queen" l’avait replacé au niveau qui aurait toujours dû être le sien comme si la concurrence de Cardi l’avait finalement reboostée. On avait juste noté que son profil Twitter, elle s’appelait désormais Mrs Pitty alors qu’elle n’est pas encore mariée. Un signe que personne n’a interprété, la diva nous ayant habitués à toutes les excentricités.

I’ve decided to retire & have my family. I know you guys are happy now. To my fans, keep reppin me, do it til da death of me, ❌ in the box- cuz ain’t nobody checkin me. ✅ Love you for LIFE ????♥️???? — Mrs. Petty (@NICKIMINAJ) September 5, 2019 Mais, si on se penche un peu sur l’histoire du rap américain, on constate que la retraite est quasiment une mode et que beaucoup de MC l’ont annoncé avant de revenir à chaque fois. D’ailleurs, ce n’est pas une spécificité américaine, en France aussi, plusieurs rappeurs sont revenus sur leurs envies de retraite. Le plus connu à avoir fait cet exercice est sans doute Jay-Z. En 2003, alors qu’il vient de sortir le mythique "Black Album", il annonce sa retraite dans la foulée et va même jusqu’à organiser une fête pour célébrer la fin de sa carrière de rappeur. Finalement, il revient en 2006 et a sorti cinq albums solo depuis…

Prenons un autre cas, celui du mentor de Nicki Minaj, Lil Wayne. En 2011, Weezy annonce son intention de prendre sa retraite avant ses 35 ans pour passer plus de temps avec ses enfants. Il confirme ensuite que "Tha Carter IV" sera son dernier album avant la sortie de "Tha Carter V" en 2018, sans compter les mixtapes. Si on l’entend un peu moins, notamment pour des raisons contractuelles et des problèmes avec Birdman et Cash Money, Lil Wayne a finalement expliqué au Billboard, toujours en 2018, qu’il ne prendrait pas sa retraite de sitôt. La preuve, son prochain projet, "Funeral" serait déjà prêt !

On prend là deux exemples parmi les plus connus mais ils sont nombreux à avoir eu des velléités de retraite : Logic, Juvenile, Waka Flocka Flame, Lupe Fiasco, Kid Cudi, iLoveMakonnen, 50 Cent, Master P, The Game, Childish Gambino, Lil Uzi Vert etc… Le dernier en date étant Joey Badass qui à 23 ans a expliqué qu’il se retirait après deux albums et trois mixtapes. Bon, c’était avant le projet "Beast Coast" sur lequel il est omniprésent…

Le phénomène ne se cantonne pas au rap US. En France aussi, il y a eu des annonces fortes quasiment toujours suivi d’un retour après un moment de silence plus ou long. Kery James, Maître Gims, Alkpote etc… Tous sont revenus et ont repris le cours de leur carrière. A un moment, on a cru que Sinik "tiendrait le coup" et ne reviendrait pas dans le rap. Il s’était lancé dans d’autres projets, le tatouage notamment, mais l’envie d’écrire et de rapper était la plus forte et il a refait de la musique.

Attention, loin de nous l’idée de critiquer quiconque, chacun étant aussi libre de ses paroles que de ses actes mais juste rassurons les fans de Nicki Minaj : il serait assez étonnant que cette décision soit définitive, il y a des précédents qui montre le contraire...

Grégory Curot