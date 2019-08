Dinos dévoile un nouvel extrait de "Taciturne"

Dinos a lâché un nouveau teaser de son album à venir.

Dinos y va à petits pas mais il ne cesse de distiller des indices autour de son prochain projet, "Taciturne". Sur Twitter, il avait mis en ligne un extrait d'un morceau mélancolique sur une histoire d'amour compliquée avec ce qu'il faut de tristesse, d'amertume et de nostalgie pour en faire un teaser plus qu'alléchant. Cette nuit, Dinos a récidivé, sur Twitter encore une fois. Il a mis en ligne un nouveau fragment d'un track de son prochain album qui devrait sortir cet hiver. On se dit tout de même qu'au rythme où il fait des révélations, peut-être que cet opus arrivera plus vite !

Cette fois, il s'agit d'un extrait d'une minute et 57 secondes d'un titre qui porte (pour le moment), le nom de "Ski Mask". Toujours ni mixé, ni mastérisé, le morceau brut est, semble-t-il, fait en partie avec de l'autotune. Dinos y est encore une fois désabusé et réfléchit sur sa position et sur les obligations liées à son nouveau statut et il semble que cela ne soit pas facile tous les jours, "mes problèmes ont d'autres problèmes" comme il le dit si bien.

"Plus de problèmes que le psy, plus d'argent que le banquier, j'encule la terre, le monde entier. Dans ma tête, il y a des flammes incandescentes/Des feux de camps dans des stations essence" "Je dois cacher ma haine, je dois cacher ma rage, mais au fond de ma te-tê, c'est le Guatemala"

Ce titre est très introspectif et ce que vois DInos en lui ne le pousse pas à la joie. Si les BPM ne sont pas encore très élevés, le texte est criant de vérité et laisse une forte impression, celle d'un artiste plein de questions sur lui-même et sur sa situation, qui se prend la tête sur ce qu'il doit faire ou pas etc... Evidemment, on ne sait pas si ce titre sera finalement présent sur le tracklisting final de "Taciturne" mais sur les deux extraits que l'on a pu écouter pour le moment, une chose est sûre, le titre du projet semble particulièrement bien choisi...