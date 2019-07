Booba : son featuring avec MHD sort sûrement bientôt !

Le Duc tease sa collaboration très attendue avec MHD !

N'oublions pas que le roi du clash dans le rap français est également le roi du featuring ! Booba ne s’endort jamais sur ses lauriers et multiplie les collaborations avec d’autres artistes. Bien qu’il aie récemment clashé Nekfeu et continué à s’embrouiller avec Damso, le Duc de Boulogne a aussi prêté son flow légendaire au hit “Médicament” aux côté de Niska et il semblerait que son featuring avec MHD soit sur le point d’être disponible très prochainement !

Même si MHD, du haut de ses seulement vingt-quatre ans, est encore incarcéré depuis le 17 janvier dernier suite à son accusation d’avoir été implicatiqué dans une rixe mortelle, il continue de faire parler de lui, et en bien. Alors qu’il incarnera le rôle de Teddy dans le film “Mon Frère” de Julien Abraham, Mohamed Sylla devrait aussi être de nouveau dans nos oreilles, dans le cadre d’un featuring avec B2O.

Ce dernier a en effet balancé une énième vidéo sur son compte Instagram, présentant à la fois des pièces de sa collection Disconnected et un son dans lequel on entend à la fois sa voix et celle de MHD, sur une instrumentale aux inspirations afro-trap… de quoi attiser la curiosité des fans des deux artistes, qui s’étaient rapprochés après que Booba ait proposé à l‘auteur des projets “MHD” et “19” d’assurer ses premières parties lors de sa tournée des Zénith en janvier 2016.

Le suspens reste entier concernant la date de sortie dudit morceau !

-Anaïs Koopman