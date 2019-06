Les rappeurs américains à suivre en 2019.

La “Freshman Class 2019” de XXL est disponible !

Le principe est simple : le lectorat du média américain XXL a eut l’occasion de voter pour ses artistes favoris dans le rap game ricain, afin d’établir la douzième édition du classement de ceux que nous avons bien intérêt à suivre cette année. Focus sur la liste des onze rappeurs et rappeuses sélectionnés par le grand public et qui feront partie de la “promotion” de cette année, autrement appelée la “Freshman Class” de 2019…

Tierra Wack, Megan Thee Stallion, Rico Nasty, DaBaby, Gunna, Lil Mosey, YBN Cordae, Roddy Ricch, YK Osiris, Comethazine et Blueface ont ainsi été choisis pour être les nouveaux camarades de la Freshman Class 2019. De quoi attirer de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, aussi bien des artistes que de leurs fans et de leurs détracteurs.

Parmi ces noms, certains sont encore peu connus outre-atlantique et nous avons hâte de les découvrir, motivés par le prestigieux classement. On valide évidemment les présences de Blueface, auteur du hit "Thotiana", de Gunna ou encore de Lil Mosey, qui ne seront bientôt plus des “rookies”, mais de réelles influences sur la scène du hip-hop. Pour en avoir le coeur net, il suffit juste de se rappeler que XXL avait intégré à sa liste SchoolBoy Q, 21 Savage ou encore Mac Miller dans le passé, pas plus tard qu’en 2017.

Le média sait faire élire les meilleurs par son public et nous rend ainsi service au moment d’éditer nos playlists pour l’été !

-Anaïs Koopman