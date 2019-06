Rihanna nommée artiste féminine la plus riche du monde !

La chanteuse Rihanna vient d’être certifiée chanteuse la plus riche de la planète.

Avec une fortune estimée à 600 millions de dollars, Rihanna devient la musicienne la plus riche au monde selon le magazine Forbes, qui a d’ailleurs récemment couronné Jay-Z en tant que premier milliardaire du rap game.

La chanteuse barbadienne aurait accumulé plus d’argent que Madonna, qui empoche un bon petit pactole de 570 millions de dollar, Céline Dion, qui après avoir fait résidence à Vegas avec des représentations quasi-quotidienne depuis 2003, engrange la coquette somme de 450 millions de dollars. Mais aussi, Robyn Rihanna Fenty, de son vrai nom, surpasse Beyoncé et sa fortune de 400 millions de dollars dont la moitié provient de On the Run II, le reste se divise en plusieurs parties entre son film- documentaire Homecoming sur Netflix, son partenariat avec Adidas pour la marque Ivy Park, son doublage en tant que Nala dans le Roi Lion.

Riri s’est d’abord fait connaître comme l’une des plus grandes machines à tubes de ces dix dernières années, mais aujourd’hui, elle a évolué pour devenir un géant de l'industrie de la beauté grâce à son partenariat historique avec la société de produits de luxe LVMH pour la marque Fenty Beauty.

Après le lancement de Fenty Beauty en septembre 2017, la marque a rapidement réalisé un chiffre d’affaires de 100 millions de dollars au cours des premières semaines. Et quand l'une des femmes les plus belles du monde se lance dans la cosmétique, le succès est déjà assuré.

Avec plus de 40 nuances différentes, Fenty Beauty s’adresse également aux femmes de toutes carnations confondues, permettant ainsi aux ventes de monter en flèche. L'année dernière, Fenty Beauty a généré des revenus d'environ 570 millions de dollars.

Le reste de la fortune de Rihanna provient de sa ligne de lingerie Savage X Fenty, de ses tournées, notamment le ANTI World Tour qui a été un triomphe international, et à ses albums qui sont dorénavant des classiques de la Pop Culture.

Peinda.B.