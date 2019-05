Booba : il tease encore un nouveau morceau !

Booba a dévoilé hier via sa story instagram, l’extrait d’un morceau inédit !

Au top des charts après son titre “Arc-en-ciel” sorti il y à peine quelques jours, Booba revient déjà teaser un nouveau morceau à son (très) large public. Alors qu’on avait pu être frappé par la douceur et la mélodie qui se dégage de son dernier single, B2O semble vouloir retourner à une recette dont on a peut-être plus l’habitude mais qui reste tout aussi efficace. Avec la prod plus trap mais aussi le flow entêtant et autotuné que l’on a pu entendre dans l’extrait de morceau dévoilé par le Duc, on peut être assuré que le futur track devrait beaucoup plaire à ses fans.

Des fans qui devront pour l’instant attendre la sortie officielle du titre pour l’apprécier puisque Booba n’en a posté qu’une petite partie sur sa story instagram.

Toujours présent dans le rap-game, B2O ne manque jamais une occasion de rappeler à quel point il est dominant dans l’industrie de la musique urbaine. Le Duc trouve toujours le moyen de rester l’un des artistes les plus écoutés que ce soit par des collaborations réussies ou des hits en solo. Il a ainsi pris l’habitude de lâcher des morceaux pour ses fans sans forcément qu’il n’y ait de projets annoncés derrières. Les morceaux “PGP” et “Arc-en-ciel” en sont de parfaits exemples et ont illustré par leur succès, toute l'admiration que génère Booba auprès de son public.

Même si aucun album n’a été annoncé par Kopp, toute la planète hip-hop attend de lui un prochain projet, puisque le rappeur n’a pas sorti de disque depuis Trône en décembre 2017.