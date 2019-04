Lefa offre à son public un EP surprise pour teaser son prochain album !

Lefa tease son futur album avec l’EP surprise “Next album dans mon Phone” disponible depuis le 24 avril !

Membre important dans la Sexion d’Assaut de la grande époque, Lefa fait son chemin en solo également. Si Maître Gims et Black M ont pris des directions plus pop, Fall est resté très rap, très hip-hop. Le rappeur est productif puisqu’il a déjà sorti 2 mixtapes et 2 albums depuis le début de sa carrière solo en 2015, des projets solides qui lui ont permis de consolider, de perfectionner sa musique.

Toujours plus actif, Lefa a dévoilé le 24 avril un nouvel EP surprise de 4 titres “Next album dans mon Phone”. Disponible sur toutes les plateformes de streaming, ce projet tout neuf est composé par de gros bangers trap avec des lyrics et une ambiance accrocheuse ainsi que des prods marquées par de grosses basses. Le tout forme un ensemble parfait pour donner un avant-goût du futur album que cet EP et son titre, pour le moins explicite, annoncent !

Assez originale, la communication du rappeur peut surprendre puisque les artistes ont pour habitude de tenir leur fans en haleine en balançant des singles répartis sur plusieurs semaine avant de finalement dévoiler leur album. Avec Lefa pas de fioritures, on entre directement dans le vif du sujet avec ce nouvel EP annonciateur de la sortie du projet.

“De quelle couleur sera l’album ? Pose pas de question j’envoie le poison”.

Si Lefa n’a pas donné de date concernant la sortie de son futur album, il n’y a aucun doute sur le fait qu’il sera accessible au public courant 2019, dans les prochains mois, voir les prochaines semaines.