Meek Mill s’exprime sur sa réconciliation avec Drake !

La guerre Meek Mill-Drizzy est bel et bien finie.

Deux semaines après la sortie du clip unificateur de “Going Bad”, sur lequel les voix de Meek Mill et Drake se mélangent, le premier s’est expliqué sur cette réunion soudaine, après une bonne période de rivalité entre eux.

En clash depuis 2015, les deux rappeurs s’étaient réconciliés sur la scène de Boston dans le cadre de la tournée “Aubrey & The Three” du Champagne Papi. Ils avaient même offert à leur public une interprétation du morceau “Dreams and Nightmares”... avant de faire une partie de ping-pong. Par la suite, le clip de leur collaboration sur le titre “Going Bad” a aussi été partagé par le duo réuni.

Un changement qui a interpellé plus d’un fan après des années d’opposition entre les deux artistes et qui a enfin été expliqué par Meek Mill en personne. C’est au micro de FootWear News que le rappeur a donné plus d’explications à leurs fanbases. Il fait notamment un lien avec le fait d’avoir “pris de l’âge” et d’avoir atteint la trentaine, justifiant pour lui un changement de comportement.

C’est vrai que l’artiste semble avoir passé un réel cap de maturité et de responsabilité, notamment en choisissant de s’associer à Jay-Z dans une entreprise de réforme du système judiciaire américain.

On souhaite une longue amitié à Meek Mill et Drizzy !

-Anaïs Koopman