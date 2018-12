Suite à son clash avec Drake, Kanye West se livre de nouveau sur sa santé mentale

De nombreuses personnes répondent aux tweets de Ye concernant les tensions avec Drake et son état mental, incluant Snoop Dogg et Ariana Grande

C’est suite à un énième clash entre Kanye West et Drake que Ye s’est encore confié sur ses problèmes au niveau de sa santé mentale, dans de nombreux tweets, amenant plusieurs personnalités américaines à lui répondre, à l’image d’Ariana Grande et de Snoop Dogg.



Alors que Ye accusait Drake d’avoir menacé sa famille, il s’est enflammé sur son compte Twitter le 14 décembre dernier, mettant de nouveau sa santé mentale sur le tapis. Il a notamment accusé Drizzy d’être « irrespectueux envers toutes les personnes ayant des troubles mentaux », poussant ce dernier à renforcer sa sécurité depuis l’avanlanche de tweets envers sa personne.

Le lendemain, Kanye West a continué à enchaîner les tweets, s’adressant à Drake et à Travis Scott, avec qui Drizzy a notamment collaboré sur le morceau « Sicko Mode » (en "mode malade"), puis se focalisant davantage sur sa santé mentale, avec des textes tels que « personne ne choisi de finir dans un hôpital psychiatrique et d’être diagnostiqué avec un trouble mental mais Dieu m’a choisi pour passer par là en public et c’est beau »…d’intimes confidences, pas forcément bien reçues par tous les internautes.

Parmi eux, Ariana Grande qui a tweeté « les gars, je sais qu’il y a des hommes adultes qui se disputent sur Internet en ce moment mais Miley (Cyrus) et moi balançons nos belles, nouvelles chansons ce soir donc si vous pouvez juste vous tenir pour quelques heures afin de laisser les filles briller ça serait génial merci »…tweet effacé de son compte depuis, mais repartagé par Ye, apparemment vexé de sa réaction.

De façon plus moqueuse, Snoop Dogg a carrément publié une vidéo sur son compte Instagram, dans laquelle il déclare en avoir marre des tweets de Ye, le comparant à Trump et à son rythme de publication avant d'inviter les proches de Kanye à lui confisquer son téléphone pour qu’il arrête « d’agir comme un con », aille parler directement au Champagne Papi et arrête de raconter sa vie au monde entier. Le tout en écoutant le morceau "From Time" de l'artiste canadien...





Tout ça a le mérite d’être clair, mais on ne sait pas si ça calmera Mr West…et son amour pour les tweets et le lavage de linge en public…