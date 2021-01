Les liens sacrés : l’autobiographie de la Mafia K’1 Fry par Manu Key

Les liens sacrés, premier livre du rappeur Manu Key. Publié aux éditions Faces Cachées et préfacé par Kery James, cet ouvrage autobiographique vient considérablement enrichir les archives du rap français. Après que le public ait découvert, adulé et repris la Mafia K’1 Fry ; l’auteur nous offre aujourd’hui l’occasion de découvrir l’histoire de sa constitution.

L’Odyssée de cette Mafia hors-norme est à la fois fortuite et logique. C’est à l’aîné Manu Key que l’histoire la doit. Tout commence un après-midi d’été, à la MJC de Orly, dans le Val-de-Marne. Lorsque Manuel Coudray, de son vrai nom, invite le jeune Alix Mathurin aka Kery James - qui l’observait jusqu’alors danser à travers la vitre à rejoindre la répétition - se noue une relation fraternelle quasi immédiate. C’est ce jour-là, du début des années 1990, que se forgent les liens sacrés. Ces liens qui enfanteront la Mafia K’1 Fry. 30 ans plus tard, le OG discret nous livre enfin ce récit. Le sien, et celui de la formation de ce collectif qui deviendra et demeurera l’étendard du 94.

Le combat continue...

L'épopée de Manu Key, point de départ de celle de la Mafia K'1 Fry est le récit de première main d'une histoire exceptionnelle.

Les Liens sacrés nous offre une immersion dans la vie de l'auteur, à travers laquelle on peut suivre ses combats personnels et professionnels. Ce qui en ressort essentiellement est le calme avec lequel il aborde la violence de son existence, dans laquelle de nombreuses personnes peuvent se reconnaître, et cette résilience récompensée par le succès:



"Ma rage de vivre et de vaincre". p. 208



La Mafia K'1 Fry est un collectif propre, dont les quelques mésententes internes n'ont jamais publiquement fuité, ce qui ajoute à son aura. Grâce à cet ouvrage, on en apprend enfin plus sur ces fameux liens, ces rapports que les membres entretiennent les uns avec les autres, sur ce respect, cette affection et le naturel, valeurs portées par Manu Key auxquelles chacun adhère.

L'histoire de la Mafia c'est aussi des pertes, comme le décès de Las Montana, ami très proche de Kery James, et plus tard celui de Dj Mehdi sur laquelle s'ouvre l'histoire :



"Je me rappelle de la date comme si c'était hier, le mardi 13 septembre 2011. (...) De retour à la baraque, j'ai passé un long moment la tête entre les mains, avec des larmes à n'en plus finir." p. 21-22.



Étonnamment, en dépit de son importante contribution, Mehdi ou Manu ? n'a jamais recherché la lumière. Ce qu'il a cherché à offrir avant tout c'est son art, sa musique, son point de vue sur une époque. Ce combat a ouvert la voie à d'autres téméraires et d'autres rappeurs à succès d'aujourd'hui tels que Dinos, YL et tellement d'autres. Cet écrit est important pour la postérité et, si vous aimez Rohff, Kery James, Intouchable ou 113, alors vous aussi, vous êtes Mafia K1 Fry. Mafia K’1 Fry, c'est l'esprit tous ensemble, un pour tous et tous pour un ; nous contre eux. C'est bâtir des carrières alors même que tout avait été comploté contre vous et que la France entière tentait de résister à la vague Hip-Hop. Travailler, sécuriser, transmettre : ce sont les leçons à retenir des mémoires de Manu Key. Avec humilité toujours, honneur et courage car, le combat continue...

Commandez le livre ici : https://livre.fnac.com/a14341363/Manu-Key-Les-liens-sacres