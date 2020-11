Skuuu : la saison 2 est disponible !

La série animée comique qui parodie le rap game est de retour.

Ils sont de retour ! Après le grand succès des cinq premiers épisodes, avec plus de 4 millions de vues cumulées, les équipes de Lacrem et Biscuit Studio (qui a travaillé avec Kekra, Bosh...) reviennent avec la deuxième saison de SKUUU, la première série d’animation française indépendante qui met en scène les stars du rap avec humour... et bienveillance !

L’ambition de cette saison 2 est claire, il s'agit de repartir sur les bases de la saison 1, en y ajoutant encore plus de sketchs et d’artistes ! Au programme, quatorze nouveaux rappeurs qui viendront bientôt rejoindre un casting déjà étoffé, ainsi que la présence appréciée de nombreux guests dont l’humoriste Tokou ou encore Mohamed Henni, venu spécialement de Marseille pour ouvrir le tant attendu combat Booba vs. Kaaris, qu'on suivra tout au long de la saison. Retrouvez les nouveaux épisodes de SKUUU tous les jeudis à 18h, sur la chaîne Youtube Lacrem TV !

Pour ce premier épisode de la saison 2, le programme chargé : Kaaris dans le "Roi Lion" et dans "End Game", les prémices d'un octogone extrêmement attendu par la communauté, un mauvais plan avec les keufs pour Jul, un braquo du 93 qui tourne mal et les mésaventures d'un boule énervé, ou encore le quotidien de Booba à l'école des ratpi... Six minutes de vidéo encore plus folles que la saison 1, qui annoncent une deuxième saison pleine de rebondissements, de punchlines bien sales et de l'humour déjanté mais diablement efficace qui fait le succès de "Skuuu". Vivement jeudi prochain !