The Game prévient les jeunes rappeurs

Il parle d'expérience.

Devant la violence qui frappe le rap américain, The Game, qui est maintenant devenu un vétéran, a tenu à donner des conseils aux rappeurs de la jeune génération, pour éviter qu'ils ne rencontrent trop de problèmes. Rappelons que ces derniers jours, deux rappeurs ont perdu la vie, King Von et Mo3 et deux autres se sont faits tirer dessus, Boosie Badazz et Benny The Butcher. Pour éviter que cela ne se reproduise trop souvent, l'artiste angelino les a mis en garde.

Si Bow Wow trouvent que les rappeurs expérimentés deviennent des haters, The Game donne juste des conseils sur la façon de se tenir afin d'éviter les problèmes. Et il sait de quoi il parle, lui qui s'est embrouillé avec 50 Cent, Tony Yayo, Lloyd Banks, Young Buck, Spider Loc, Mobb Deep, Jay-Z, Roc-A-Fella, Suge Knight, Yukmouth, Joe Budden, Ras Kass, Lil Eazy-E, Shyne, Meek Mill ou encore Young Thug. Fort de ces expériences, il met en garde la jeune génération.

"Les jeunes n***** du rap, arrêtez de flamber et d’exhiber votre argent sur les réseaux sociaux. Pour chaque dollar que vous présentez, c’est un n**** des quartiers qui est en train de remplir un chargeur pour vous."

Un message fort auquel il ajoute le hashtag #iBeenWhereYouAtAndSurvived, une façon de dire qu'il a vécu la même et qu'il s'en est sorti mais qu'il aimerait bien que les jeunes pousses évitent de répéter les mêmes erreurs que lui.

La preuve qu'il change, c'est qu'il semble disposé à faire un Verzuz avec 50 Cent alors que les deux rappeurs sont brouillés depuis des années et le départ de Game de G-Unit. Mais comme on l'a vu à l'occasion de la battle entre Jeezy et Gucci Mane ou celle entre Monica et Brandy, l'heure est plutôt à l'apaisement et à la paix. A chaque fois, les artistes concernés ont mis fin à un beef qui courait depuis plusieurs années. Alors pourquoi pas Game et 50 Cent ?