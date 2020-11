T.I. : "Kendrick Lamar est le plus grand rappeur révolutionnaire vivant"

T.I. est dans du rappeur de Compton.

Ce qu'il y a de bien avec T.I. c'est qu'il a toujours quelque chose à dire et surtout, il n'hésite jamais à le faire, quitte à tomber complètement à côté et se faire reprendre de volée comme lorsqu'il a eu des commentaires déplacés après la mort de King Von et que 50 Cent l'a renvoyé dans les cordes ou qu'il donné des conseils pour lutter contre le coronavirus. Mais quand il que dit que Kendrick Lamar est un rappeur révolutionnaire, on écoute. Car fort de sa très longue expérience, son analyse sur KDot ne peut être qu'intéressante.

Il a exprimé ce point de vue dans une interview avec Ebro Darden pour "The Ebro Show" sur Apple Music. L'animateur a demandé au rappeur originaire d'Atlanta quels seraient les titres qu'ils mettraient dans une playlist qui s'intitulerait "The Message" et qui célébrerait le "Black Love" et la "Black Unity". Dans la liste donnée par T.I., le nom de Kendrick Lamar apparaît plusieurs fois. Invité à commenter ses choix, T.I. a alors pu parler de l'admiration qu'il avait pour le MC de Compton.

"Aujourd'hui, je crois qu'il doit être le rappeur révolutionnaire ayant eu le plus de succès de son vivant. C'est dur de vendre des disques. C'est dur de "réussir" dans la catégorie "révolutionnaire", tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas facile, même des artistes comme KRS-One, Common, Mis Def, the Roots doivent souvent renoncer au succès commercial pour parler sincèrement. Et Kendrick est parvenu à faire les deux. C'est extrêmement rare."

On ne peut pas lui donner tort, surtout actuellement où les gens aiment les choses plus légères qui viennent détendre une ambiance assez lourde, notamment aux Etats-Unis, entre le coronavirus, les élections présidentielles et le mouvement Black Lives Matter. Ensuite, on peut lui opposer qu'on n'a que très peu entendu Kendrick pendant les émeutes qui ont suivi les bavures policières et que cela lui a été reproché et on peut aussi opposer à T.I. que d'autres artistes arrivent à vendre des albums avec des textes engagés, mais ce sur quoi on ne peut qu'être d'accord, c'est que c'est sans doute Kendrick Lamar qui le fait le mieux...