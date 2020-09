Public Enemy, Kanye West, Lauryn Hill et Kendrick Lamar dans le TOP 20 du classement des meilleurs albums de l'histoire

Le magazine Rolling Stone a réactualisé son prestigieux classement.

Si la magazine Rolling Stone est traditionnellement dédié au rock, il sait aussi faire de la place à beaucoup d'autres musiques, son classement des 500 meilleurs albums de tous les temps en est la preuve. Le numéro un n'est autre que Marvin Gaye avec son classique indémodable "What's Going On" sorti en 1971. Mais on note avec plaisir que quatre artistes hip-hop se classe dans le top 20 de ce si prestigieux classement : Public Enemy, Lauryn Hill, Kanye West et Kendrick Lamar.

En tout, sauf erreur de calcul de notre part toujours possible, il a 85 albums hip-hop ou assimilé dans le classement. Ce qui veut que le rap représente 17% d'une liste largement dominée par la soul et le rock. Mais, pour une musique aussi jeune, ce n'est quand même pas un mince exploit. Et les dignes représentants sont les artistes que l'on retrouve dans le Top 20.

Lauryn Hill est 10e avec son classique "The Miseducation of Lauryn Hill" sorti en 1998. Pour son seul album solo, la chanteuse des Fugees fait très fort mais est aussi présente avec l'album de son groupe à la 134e position.

Public Enemy prend la 15e position avec "It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back" sorti en 1988. PE classe aussi d'autres opus dans le classement. Il est quand même rassurant de constater que le groupe historique et engagé du rap américain soit présent assez haut dans le classement.

Kanye West se classe 17e avec "My Beautiful Twisted Dark Fantasy", effectivement son meilleur album à ce jour. Mais Mister West fait bien mieux en classant d'autres albums dans la liste comme "Late Registration" en 117e position ou "College Dropout" à la 74e place.

Enfin, Kendrick Lamar est 19e avec "To Pimp a Butterfly" sorti en 2015. Il est aussi présent à la 115e place avec "Good Kid, M.A.A.D City" et 175e avec "Damn".

A noter que Biggie est aux portes du top 20 avec "Ready To Die" qui prend la 22e place.

Parmi les autres rappeurs présents, on trouve les grands classiques de Dr. Dre, Eminem, Wu-Tang Clan, Outkast, Snoop, Drake, Lil Wayne, Mobb Deep, The Roots, 50 Cent, Beastie Boys, Pharcyde et bien d'autres. Mais on vous invite à regarder le classement ici, c'est assez instructif.