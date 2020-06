Shay s'engage contre le racisme

Il existe des sous-hommes sur cette terre qui cherchent à faire passer une loi visant à interdire la diffusion des images des violences policières ? ???? À la bonne heure ! Signez cette pétition ⬇️ https://t.co/CuSc5KZJVb — Shay (@shayizi) May 31, 2020

On sent bien la rage chez Shay qui, en colère, multiplie les actions pour sensibiliser le public et retweete également des passages télé de femmes noires qui se battent comme Assa Traoré ou Hapsatou Sy. Et finalement, elle révèle une âme d'activiste qu'on ne lui connaissait pas forcément mais qui rejoint son image de femme forte et indépendante.