Booba : sa marque DCNTD farbique des masques

Pour aider le personnel soignant et les hôpitaux.

Ce n'est pas la premère fois qu'on le fait remarquer depuis le début de l'épidémie de coronavirus qui touche le monde mais Booba est très investi dans cette crise. Après les émissions Corona Time pour informer le public sur les gestes barrières notamment et ses participations à des enchères pour récolter des fonds pour les hôpitaux, le Duc se montre une fois solidaire. Avec les équipes de sa marque DCNTD, il a utilisé le tissu non utilisé pour fabriquer des masques à destination du personnel soignant et des hôpitaux.

S'il préfère volontiers communiquer sur ses clashs, que ce soit avec Gims ou Franck Gastambide récemment, Booba oeuvre dans l'ombre pour le bien-être de tous. Très marqué par la pandémie de Covid-19, le Duc a partagé une vidéo en story de son compte Instagram dans laquelle il annonce que les stocks de sa marque de fringues DCNTD ont été transformés en masques pour les distribuer aux personnels des hôpitaux et à ceux qui luttent en première ligne contre le virus.