Soprano au soutien du personnel hospitalier

Le message du Psy4 est fort !

On connaît Soprano. C'est un homme bon, un artiste adorable, sans doute le plus gentil du rap game dont on sait qu'il ne fait jamais rien par calcul. Alors, quand il s'engage pour soutenir le personnel soignant qui se trouve en premier ligne dans la lutte contre le coronavirus, il convient d'écouter ce que le Marseillais a à nous dire.

Dans une vidéo postée sur Instagram, Sopra rend un hommage fort et vibrant à ceux qui combattent chaque jour l'épidémie avec des moyens pas toujours au niveau du mal qui nous entoure. Dans cette vidéo d'une minute, il compile des moments forts de la lutte contre le coronavirus par les équipes médicales pour leur rendre un hommage mérité. Si la population les applaudit chaque soir à 20h, il est bon que les stars, avec l'influence qu'ils ont, profitent de cette notoriété pour faire passer des messages d'une importance capitale. Booba l'a fait, Ademo et N.O.S de PNL aussi montrant ainsi que le rap et ses acteurs ont aussi un grand coeur et restent bien ancrés dans la réalité.