50 Cent attaque Meek Mill en interview ! Il réagit immédiatement.

Fifty a lâché un vieux dossier cette semaine : le fight Drake/Meek Mill... Ça passe pas !

Les clashs fusent avec le roi du tacle à la gorge : 50 Cent ! Récemment, Meek Mill s'en était pris plein la tête par son ex, Nicki Minaj. Cette fois-ci, c'est Fifty qui l'a attaqué. Ce dernier a réagi hier via Twitter. Retour sur un nouveau clash de rappeurs ricains.

L'ex rappeur qui a récemment inscrit son étoile sur Hollywood Walk Of Fame est en pleine promo de son nouveau drame policier sur la chaîne américaine ABC. Après le succès de sa série "Power", le rappeur revient avec un nouveau projet et comme à chaque promotion médiatique, Fifty décide de clasher un rappeur. Sa nouvelle "Target" : Meek Mill. 50 Cent et Mill ne s'entendaient pas spécialement pour des raisons internes... Interviewé sur ce beef façon "guerre froide" datant de 2015, Fifty s'est lâché : "Meek Mill, quand je l'ai rencontré, il avait peur, il m'a dit "je vais te parler comme un homme". J'avais envie de le frapper mais je ne l'ai pas fait". Mais pourquoi tant de haine ?

Drake serait également dans la sauce ! Pour re-contextualiser les faits, en 2015, Meek Mill et Drake étaient en "fight". Mill accusait le rappeur canadien de ne pas écrire lui-même ses textes. Fifty était du côté de Drizzy d'où cette altercation où ils ont failli en venir aux mains.

Mais depuis mars 2019, l'ex de Rihanna a mis un terme à cette embrouille inutile en acceptant l'invitation de Mill à le rejoindre sur scène pendant "The Motivation Tour". Encore plus gratifiant, les deux rappeurs ont échangé sur le banger "Going Bad" il y a 1 an :

Après les dires de Fifty, Meek Mill s'est senti dans l'obligation de réagir à cette "attaque" via Twitter. "Ça ne m'étonne pas que tout le monde m'attaque au même moment..." : une référence au tacle de son ex et "bff" de Fifty, Nicki Minaj. Cette dernière avait annoncé qu'il l'avait frappé à plusieurs reprises pendant leur relation ! Le Mill qui attend un enfant avec sa chérie tente de se racheter une image : "Je me fais attaquer car j'ai dit des choses et on me les ressort aujourd'hui ! Maintenant que je suis dehors, sur le terrain, à aider des gens et à essayer d'être quelqu'un de bien".