Nispey Hussle : le manager de The Game en remet une couche "Il n'est pas une légende" !

Encore un tacle pour le très regretté Nispey...

Mais quand va s'arrêter toute la polémique sur Nipsey Hussle ? Près d'un an après son décès, le rappeur continue de se faire sévèrement critiquer par des producteurs et des rappeurs... Explication !

Décédé tragiquement des suites d'une attaque à main armé, le rappeur Nipsey Hussle est sujet à de gros débats dans le monde du rap américain. Ancien membre de gang, Nispey souhaitait s'extraire de tous ses problèmes. Mais lorsqu'on s'est fait beaucoup d'ennemis par le passé, il est difficile de tout laisser derrière et démarrer une vie plus saine... En effet, ce dernier ne semble pas spécialement être apprécié par la team de Wack 100, le producteur de BlueFace et The Game. Pour rappel, ce dernier avait fait trembler la twittosphère après avoir balancé que Nips méritait de mourir ! Des propos chocs sur lesquels, le producteur était revenu en s'excusant... Mais à moitié.

D'ailleurs, BlueFace aussi aurait sauvagement critiqué le rappeur décédé. L'un des proches de Nipsey lui avait mis un violent coup de pression qui a calmé tout le monde de façon temporaire... A l'occasion du 40ème anniversaire du rappeur, The Game. Ce vendredi, l'artiste a sorti le dernier album de sa carrière. Un projet baptisé "Born 2 Rap". Le vétéran de la musique rap a exprimé ses sentiments quant au regretté Nispey. Mais Wack 100 lui, a encore vrillé complet quand on a lancé le sujet : "Nispey Hussle n'est pas une légende". Il ajoute : "Qu'est-ce qu'une légende du rap ? Définir une légende. Il faut garder le réel. Si Dr Dre est décédé maintenant, nous dirions que nous avons perdu une légende n'est-ce pas ? Basé sur quoi ? Des chiffres ? Du travail ? Combien d'album Nipsey a-t-il déposé ? Un album, non ? C'était de la grosse merde. Cet homme est mort avec un million d'adeptes. Pas de succès radio. Pas de succès en platine. Pas de tour du monde. Il est passé platine après sa mort(...)". Autant dire que Wack 100 ne lui fait toujours pas de louanges !

En tout cas, ces dires risquent d'incendier les réseaux sociaux... La bombe est lancée !