Cardi B et Chance The Rapper : "C'est triste, mais Donald Trump sera réélu".

Les deux stars de "Rhythm + flow" ont parlé politique hier... Ça pique !

Cardi B et Chance The Rapper font l'actu' ! Les deux artistes qui font la beauté du rap game américain sont actuellement coachs vedettes d'un télé-crochet de musique hip-hop sur Netflix. Avec T.I., ils doivent trouver la star urbaine de demain dans tous les US. Faisant la promotion de ce projet inédit, les deux stars ont donné quelques interviews... Ils se sont notamment confiés sur la possible réélection de Donald Trump !

Les présidentielles américaines approchent à grand pas ! Dans moins de 400 jours maintenant, les Etats-Unis connaitront peut-être un nouveau tournant politique. Le président actuel, Donald Trump se représente aux élections. Cardi B et Chance The Rapper ont été interviewés par T.I. dans ses vidéos podcast YouTube. Après avoir parlé longuement de musique et de l'émission dans laquelle ils sont les membres phares sur Netflix, ils ont parlé de la crise politique de leur pays.

Bien que complètement délurée, la queen du rap américain Cardi B sait avoir des discussions très lucides. Pour rappel, elle s'était déjà engagée politiquement contre le président Donald Trump. Malgré ses opinions politiques et son influence, Cardi B ainsi que Chance The Rapper sont persuadés que Trump sera réélu aux prochaines élections, même si ce n'est pas ce qu'ils souhaitent. Ils pensent en effet que le président américain a aujourd'hui beaucoup trop de pouvoir et que sa poigne et sa pression politique de milliardaire peut lui faire reprendre le contrôle de la Maison Blanche. La chérie d'Offset a également ajouté à son propos qu'elle veut s'identifier à son futur président, elle veut se sentir représenter, et ça n'est absolument pas le cas avec Donald Trump.

Une interview qui fait pas mal réagir sur les réseaux sociaux puisque Rihanna avait également déjà taclé Donald Trump dans le magazine Vogue la semaine dernière, en disant qu'il est, selon elle, "un malade mental".