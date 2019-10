Le légendaire B-Boy Karim Barouche est décédé.

Karim Barouche, un des premiers maîtres du breakdance en France, pionnier de la culture Hip Hop hexagonale, est décédé hier.

C'est avec émotion que nous apprenons cette information : Karim Barouche, pionnier du breakdance français, est décédé lors de la journée d'hier. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Karim était un des tout premiers à adopter ce style de danse si caractéristique de la culture Hip Hop, au milieu des années 1980, dans une banlieue parisienne qui commençait alors seulement à hocher la tête sur les sonorités rap venues des Etats-Unis.

En 1985, Karim rejoint le crew Aktuel Force, un des collectifs majeurs de Bboy à l'époque. Les garçons n'avaient alors qu'un but en tête, celui de s'éclater avec ce qui était alors une "nouvelle mode", mais qui est devenue très vite une culture et un véritable art de vivre. Car la danse, peut-être plus que le rap, est restée au fil de temps une discipline de spécialiste, de passionné, un sport où le bling-bling n'a pas sa place : seul le talent et l'énergie comptent.

Avec Aktuel Force, Karim et ses potes ont très vite atteint une renommée nationale, puis mondiale, allant même faire des battle jusqu'en Russie, en 2019. Il demeure jusqu'à aujourd'hui une des plus grandes légendes de la culture Hip Hop en France, et restera reconnu pour son style à la fois fluie, et hyper énergique. Notre culture pleure donc aujourd'hui un de ses plus grands représentants, et les hommages au danseur commencent à émerger un peu partout sur le Web, notamment de la part d'autres grands hommes du Hip Hop, comme Oxmo Puccino.

Des grands de ce monde...

Quelqu'un va nous manquer.#KarimBarouche — oxmO Puccino (@oxmopuccino) October 14, 2019

Nos pensées vont évidemment à la famille du défunt et à ses proches, ainsi qu'à tous ceux que le danseur a pu infuencé pendant son incroyable carrière. On en profite pour vous indiquer qu'une cagnotte pour aider à organiser ses obsèques a été lancée en ligne.