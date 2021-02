Megan Thee Stallion : première victoire contre Tory Lanez !

Le tribunal a interdit au rappeur de parler publiquement de l'affaire.

Nouveau rebondissement dans l’affaire Megan Thee Stallion et Tory Lanez. Le chanteur avait déposé une motion au tribunal pour pouvoir parler de l’affaire publiquement. Elle a été rejetée.

Il est de plus en plus difficile de suivre cette affaire qui remonte à l’été 2020. Lors d’une soirée organisée par Kylie Jenner, Megan Thee Stallion s’est fait tirer dessus et a terminé à l’hôpital. Tory Lanez, lui, s’est fait arrêter, a été inculpé pour plusieurs chefs d’accusation et risque plus de 20 ans de prison.

Depuis cette fameuse nuit de juillet 2020, c’est la guerre entre les deux artistes. D’un côté, Megan Thee Stallion promet que Tory Lanez finira en prison et de l’autre, le Canadien continue de clamer son innocence. Il cherche surtout tous les moyens possibles pour donner sa version des faits et a même sorti un album pour se justifier. Mais ce que Tory Lanez veut le plus, c’est pouvoir parler de l’affaire. En janvier, il a donc déposé une requête au tribunal. Dans celle-ci, il demande l’autorisation de parler de l’affaire publiquement. Le juge le lui avait interdit, ce que lui et son avocat trouvent injuste puisque Megan Thee Stallion en a elle le droit. Cependant, la demande de Daystar a été refusée. Selon le média Page Six, jeudi 25 février, un juge de la Cour Supérieur de Los Angeles a rejeté sa motion. Il ne peut donc pas s'exprimer publiquement sur l'affaire, tout comme il ne peut plus contacter et approcher celle qui sera bientôt diplômée de l’université du Texas. Une décision qui ne doit pas du tout lui plaire, lui qui a plaidé non coupable et qui certifie ne pas lui avoir tiré sur Megan Thee Stallion.

Deux parties, deux versions complétement différentes et le public, au milieu, qui essaie de s’y retrouver. Voilà une affaire qui n’a pas fini de nous surprendre.