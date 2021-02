Nicki Minaj : le responsable de la mort de de son père s'est rendu

La police a arrêté le chauffard qui l'a percuté.

Alors que la police était toujours à la recherche du responsable de la mort de Robert Maraj, père de la rappeuse américaine, un homme de 70 ans s'est rendu aux autorités hier.

On apprenait ce week-end une triste nouvelle pour Nicki Minaj. Son père a été violemment percuté par une voiture à Long Island. Il a succombé, quelques heures plus tard, de ses blessures. Le chauffard s'était enfui des lieux et depuis la police du Comté de Nassau était activement à sa recherche.

On a appris via TMZ qu'un homme a avoué sa responsabilité dans le décès du proche de notre Barbiz. Il s'agirait de Charles Polevich, âgé de 70 ans. Il est inculpé de deux chefs d'accusation : délit de fuite et obstruction à la justice. Selon les éléments résultant de l'enquête, l'accusé a d'abord voulu vérifier l'état de Robert Maraj en sortant de sa voiture, une Volvo Series 740 Stationwagon blanche avant de quitter la scène de crime, laissant sa victime seule. Arrivé chez lui, il a caché son véhicule au fond de sa propriété et essayé de dissimuler les dégradations liées à l'accident. Il passera ce vendredi devant la cour de justice.

Depuis la mort de son père, l'artiste récemment devenue maman ne s'est toujours pas exprimée dessus publiquement. On ne sait pas si les deux étaient en bons termes au moment des faits. Les deux entretenaient une relation tumultueuse depuis toujours, son père alcoolique et drogué avait déjà tenté de tuer sa femme et donc la mère de Nicki en mettant le feu à la maison. Malgré tout, cela reste une triste nouvelle pour la rappeuse qui aura le droit à un documentaire sur sa vie. On espère qu'elle se porte bien.