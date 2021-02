Booba s'offre une voiture pour fêter la fin de "Ultra"

L'enregistrement est terminé, maintenant c'est l'heure de se faire plaisir.

Les rappeurs aiment bien s'auto-féliciter, ça fait partie du procédé bien connu de l'egotrip. Et pour ça, rien de tel que de s'offrir un cadeau bien cher pour montrer à tout le monde que vous pesez et que votre vie est un succès, que vous n'êtes pas un looser. Booba a parfaitement intégré ce coté bling-bling associé au succès dans le rap game. Après s'être attaqué à Hamza cette semaine (nouvelle cible), il a également affirmé qu'il avait fini d'enregistrer "ULTRA". Pour fêter ça, il s'est offert un très beau cadeau.

En effet, dans une vidéo postée sur le compte Instagram "Lapiraterieofficial" (son deuxième compte déguisé), il a annoncé que l'album était fini, avant de chanter quelques notes de son tube classique "Au bout des rêves" présent sur "Ouest Side". Puis on s'aperçoit qu'il est dans un magasin de voitures de luxe et effectivement, Booba est là pour acheter une voiture et célébrer la fin de son album en se faisant plaisir. Entre la Ferrarri et la Porsche, son coeur balance.

Mais il finira par choisir la magnifique Porsche bi-colore, avant de se filmer derrière le pot d'échappement lors du démarrage du bolide. On entend alors le doux bruit de la Porsche et effectivement, c'est le genre de bruit qui doit faire plaisir à entendre. On espère que l'album de Booba sera réussi, histoire de clore correctement une des pages les plus importantes de l'histoire ud rap français.