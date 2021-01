Rohff shoote à nouveau Booba : "il a perdu la boule"

ROH2F ne lâche rien.

Le clash entre Booba et Rohff n'est pas près de se calmer. Alors que le Duc se débat avec un hackeur qu'il met au défi de sortir les dossiers et un "vrai-faux"piratage" qui a permis de faire leaker une photo de lui nu sortant de la douche, il était certain que le rappeur de Vitry n'allait pas laisser passer ça. Et, évidemment, ça n'a pas manqué. En même temps, quand on donne le bâton pour se faire battre, il ne faut pas s'étonner de se le prendre en pleine tête surtout qu'Housni, depuis qu'il n'est plus contraint au silence par la justice, a décider de ne rien lâcher... Alors, il a tiré sur Booba à balles réelles alors qu'il répondait aux questions de ses followers sur Instagram.

A la question/affirmation : "Depuis que tu as repris le clash, Erk'Elie plus d'Insta, il bloque les com sur Twitter, le peuple l'a rejeté direct", Rohff n'a pas fait semblant :

"Il est déconnecté de la réalité, il a perdu la boule lui. T'imagines à 44 ans, père de famille, il prend en selfie sa teub solo dans ses wc et se met à poil sur Twitter simulant à un hacking pour désespérément buzzer, miskin. Y a des mineurs sale pervers sexuel va. Qui aurait cru au temps de Lunatic qu'il ferait le nudiste en 2k21, il a serré."

Booba, lui, ne s'affole pas de tout ce bad buzz qui l'entoure depuis quelques jours. Au contraire, il en profite pour continuer à faire la promotion de nouveaux morceaux. Vendredi 15 janvier 2021, il était en feat sur le nouveau titre de Bilton, "Chicha menthe". Aujourd'hui, 18 janvier, il a annoncé la sortie d'un inédit avec MHD, le morceau "Kabila" et il continue de teaser la sortie de son prochain (dernier ?) album, "Ultra" le 5 mars 2021 dans lequel il a déjà promis qu'il arrêterait la carrière de Damso. Nul doute que Rohff aura aussi le droit à une attaque, on sent bien le Duc régler ses comptes avec ce disque...