Young Buck : les origines du clash avec 50 Cent

Le rappeur est revenu sur les tensions à l'intérieur du G-Unit.

Le hip-hop est remplie de belles histoires d'amitié qui construisent des choses magnifiques, avant que ça se mette à très mal tourner. Un peu la même chose que dans la rue : pour un billet, pour une fille, ou simplement pour de l'ego ou la réputation, l'ex-meilleur ami peut venir vous tirer dans les pattes. Zoxea avait d'ailleurs fait un morceau, "Boulogne Tristesse", traitant uniquement de ce sujet sous l'angle de l'aventure Beat 2 Boul. Aujourd'hui, on en sait un peu plus sur la manière dont l'épopée du G-Unit a fini par mal tourner, à cause notamment de 50 Cent et Young Buck.

Souvenez-vous : il y a quelques mois, Fifty reniait le G-Unit en disant qu'il voulait oublier ce passage de sa vie. Cette fois, c'est Young Buck qui a décidé de revenir sur les sources de l'embrouille entre lui et 50 Cent, ayant amené progressivement à la fin du groupe. Il explique notamment que la séparation a pour origine Sha Money XL, alors manager du groupe. "Les problèmes selon moi étaient rattachés à l'argent. Et 50 a commencé à nous réunir dans le bureau en disant : "vous allez devoir trouver un nouveau manager". A l'époque, Sha était président de la société, mon manager, celui de Yayo, de Banks, il avait énormément de casquettes", déclare Buck.

"Et d'un coup, Fifty et lui arrêtent de voir les choses sous le même angle pour je ne sais quelle raison et je me retrouve dans une situation où je dois choisir de continuer avec mon manager ou pas", termine Young Buck. A cette époque, il refusera de changer de manager et à partir de ce moment, 50 Cent a arrêté de l'inviter à ses concerts et il a mis à l'arrêt le marketing autour de son deuxième album. Une fin bien triste pour une aventure pourtant si importante.