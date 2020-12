Rick Ross attaque 50 Cent !

Ce clash entre Rozay et Fifty est loin d'être fini...

Il fut un temps où 50 Cent faisait partie des rappeurs les plus redoutés du rap game US. Son charisme, sa prestance, mais aussi son vécu (les 9 balles, ou ses associés de G Unit qui étaient de vrais gangsters) et son attirance pour le clash, tout ça faisait qu'on se méfait beaucoup de Fifty. Une époque qui semble désormais révolue : même si personne en tient à s'embrouiller avec le rappeur dans la rue, ses ennemis du game n'hésitent plus à lui envoyer des piques ou à lui lancer des défis pour le sortir de sa zone de confort. C'est exactement ce que Rick Ross vient de faire.

Le beef entre 50 Cent et Rick Ross a maintenant plus de dix ans et il est loin d'être fini. Rappelons que ça avait commencé en 2009 pour un regard de travers aux BET Awards, avant de sévèrement s'envenimer. Depuis les rappeurs semblaient avoir fait la paix, ou au moins décidé de s'ignorer. Rozay faisait même des éloges à Fifty en 2019. Mais les récents procès autour du remix de "In Da Club" ont relancé les hostilités. Questionné à propos d'un éventuel battle Verzuz contre son rival, Rick Ross a affirmé que 50 Cent n'avait pas le niveau lyrical pour se mesurer à lui.

"Est-ce que ce serait vraiment divertissant, d'un point de vue musical ? Tu le sais, je suis un vrai gars. 50 Cent a eu d'énormes morceaux quand il bossait avec les plus gros producteurs et avec les meilleurs artistes autour de lui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'est plus bon à rien, il ne peut pas se sauver. Même moi, je ne peux pas le sauver", confie Rozay à l'émission "I Am Athlete". L'extrait a été partagé par Dj Akademiks, toujours à l'affût, et on imagine qu'on ne devrait pas tarder à avoir une réponse de Fifty, d'autant que The Game ou Ja Rule recommencent eux aussi à attaquer le rappeur.