Gims choque la toile en s'affichant sans lunettes !

En se montrant sans ses lunettes, Gims surprend ses fans !

Gims a enflammé les réseaux sociaux ! L’artiste a décidé de publier une photo de lui sans ses lunettes fétiches suscitant ainsi un flot de réactions.

S’il y a bien une chose qui caractérise Gims, outre sa voix de ténor, se sont ses lunettes de soleil. Qu’il vente, pleuve ou qu'il fasse beau, elles sont toujours sur son nez. C’est aussi ce qui garantit son anonymat. Dans une récente interview accordée à Europe 1, il en rigole même et dit : "Il y a des rumeurs comme quoi je me douche avec mes lunettes". Celui qui a eu son documentaire sur Netlfix, poursuit et confie : "Mais en réalité dans la vie je suis plus souvent sans qu'avec mes lunettes". Ce n’est qu’en public qu’il les porte.

Alors quand il a voulu les retirer, sans prévenir personne, cela a provoqué un sacré étonnement. Jeudi soir, quand il a décidé de teaser pour la énième fois un projet futur avec la Sexion D’Assaut, il a souhaité marquer le coup. Il a dévoilé une série de photos en mode "selfie miroir" et sans lunettes ! Même s’il a pris le temps de flouter ses yeux…

On peut dire que celui qui est en beef avec Booba a décidé de marquer cette fin d’année 2020. N’oublions pas qu’il a fait son come-back dans le rap game français. Il vient de sortir un album 100% rap intitulé "Le Fléau". A cette occasion, il s'est entouré des plus grands comme Vald, Kaaris ou encore Gazo. Et ce n'est pas fini ! L'année 2021 risque d'être tout aussi mouvementée pour l'artiste. Il a annoncé partir en tournée dès le mois de juillet prochain avec la Sexion D'Assaut !

On ne l'arrête plus !