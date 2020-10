Booba reprend son clash avec Rohff

Le Duc a repris les hostilités avec Housni.

En lançant un morceau dont le titre est "G.O.A.T" soit le "Greatest Of All Time", Rohff savait sans doute que cela allait susciter des réactions. Evidemment, parmi les plus virulents, on retrouve Booba qui a, de fait, relancé son clash avec le rappeur du 94.

Damso, Kalash Criminel, Roméo Elvis, Gims, Barack Adama, la liste des victimes récentes de Booba ne cesse de s'allonger. Son clash avec Rohff est plus ancien, évidemment, mais il vient d'être rafraîchi par le Duc après la parution du dernier morceau de ROH2F, "G.O.A.T". Si pour le rappeur du 94, cela veut dire "Greatest Of All Time", pour le Duc, cela semble plus certainement dire la chèvre comme le prouve ses montages dans sa story Instagram qui mettent en avant le mauvais classement du morceau du Padre du rap game dans le chart singles. Le patron du 92i n'a pas manqué de le souligner avec une chèvre pour bien que les internautes se rendent compte que le morceau drill lancé par Rohff ne rencontrait pas le succès espéré puisqu'il ne pointe qu'à la 161e place du top streaming sur Apple Music.

Mais ce n'est pas tout. Vous connaissez Booba, cette seule image, ça aurait trop soft. Alors, il a aussi copié une conversation WhatsApp dans laquelle il se moque ouvertement du classement de Rohff.

"C'est comme si t'es à pied, tu veux aller voir un colis mais elle est à 161 km. A Orléans, à Chartres".

Le tout avec un tas d'émojis morts de rire...

Rohff lui a choisi, pour l'instant, de ne pas répondre aux provocations et de se concentrer sur ce titre qui est sorti vendredi dernier.