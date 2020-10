Moha La Squale brise le silence et créé le malaise

Son post Instagram ne va pas dans le bon sens...

Depuis qu'il a été accusé par plusieurs jeunes femmes pour agressions sexuelles, séquestrations et violences, Moha La Squale avait choisi de garder le silence. Il vient d'en sortir en publiant un post sur Instagram. Et c'est peu dire que sa publication a créé un gros malaise... D'ailleurs, les internautes ne s'y sont pas trompés et l'ont inondé de commentaires négatifs. Le rappeur de la Banane devrait certainement aussi revoir sa communication.

Accusé à peu près dans la même période que Roméo Elvis, Moha La Squale s'est d'abord muré dans le silence. Il a continué à ne rien dire malgré les nombreuses plaintes qui ne cessaient de tomber, l'accusant de violences, agressions sexuelles, séquestration etc... Alors que le rappeur belge faisait profil bas et présentait ses excuses, La Squale, lui, continuait de rester silencieux. Il vient de le briser avec un post Instagram dans lequel on ne sait pas s'il revient ou pas sur les affaires tant la légende laisse la place à toutes les interprétations. Et selon les internautes, il va plutôt dans le mauvais sens. Il faut dire que le rappeur reprend une "punchline" d'un vieux titre pour enfants de Dorothée : "Oh la menteuse, elle est amoureuse". Un message particulièrement ambigu qui laisse à penser que Moha prend les accusations dont il fait l'objet à la légère d'autant qu'il en profite pour remercier son public et ses fans pour leur soutien.

Même la photo laisse planer un doute : est-il réellement en train de pleurer ?

Evidemment, il se fait fracasser par les internautes qui multiplient les commentaires négatifs sous son post. On peut notamment lire : "T'as pas honte ?" "On attend toujours que tu répondes aux accusations, on oublie pas t'inquiètes", "Les gens qui continuent à lui donner de l'importance, vous choquez c'est ouf."

Une sortie désastreuse qui brouille encore un peu plus l'image du rappeur et qui ne devrait certainement pas l'aider quand il ne manquera pas de se retrouver devant la justice...