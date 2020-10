Booba publie des messages élogieux de Barack Adama à son égard

Le Duc ne lâche rien.

Barack Adama a dit qu'il ne voulait pas continuer à se clasher avec Booba alors que les deux artistes s'envoyaient piques et insultes depuis quelques jours, depuis que B2O avait lancé des attaques contre la Sexion dans le but évident de s'en prendre à Gims. Mais sa décision ne regarde que lui et c'est mal connaître le Duc que de croire qu'il va s'en satisfaire et que lui aussi va laisser tomber. Evidemment, c'est tout le contraire qui s'est passé : lui n'a évidemment pas décidé de rendre les armes. Alors, il continue son entreprise de démolition en rendant public des tweets que le membre de la Sexion d'Assaut avait certainement oubliés dans lesquels ce dernier explique à quel point il est fan de lui et de sa musique en multipliant les compliments.

On peut notamment y lire "Booba est le rappeur numéro 1 pour moi", "Monument", "Le titre Tony Sosa m'a mis une teutar", "Booba, bravo l'album c'est quelque chose, Pinocchio lourd" et d'autres phrases qui trahissent le fait que Barack Adama est clairement fan de l'ancien de Lunatic. Evidemment, même si le rappeur de la Sexion veut se retirer du conflit, le Duc ne l'entend pas de cette oreille et le ramène de force dans le combat. Ceci dit, ses commentaires ont été faits bien avant que B2O ne se lance dans une vendetta contre Gims et par extension contre la Sexion d'Assaut. Il n'est donc pas étonnant que Barack Adama ait apprécié la musique du Duc à une certaine période. En tant que fan de rap, il sait aussi reconnaître quand il écoute de la qualité. Ce qu'il ne savait pas par contre, c'est que ses tweets allaient lui revenir en pleine figure comme un boomerang...