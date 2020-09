Booba valide Wejdene !

Booba a même donné des conseils à la jeune chanteuse.

La musique est un milieu assez particulier où les gens qui vous entourent peuvent être un peu faux. De plus, il y a de nombreux pièges à éviter et l'amour des fans peut être quelque chose d'assez éphémère et changeant. Alors forcément, quand on devient une star de la musique à tout juste 16 ans, comme Wejdene, on a intérêt à s'entourer des bonnes personnes et à prendre tous les conseils qu'on veut bien nous donner. Surtout lorsqu'ils viennent de gens qui sont vraiment installés dans la musique, comme Booba ou Aya Nakamura.

Car oui, Wejdene a bien reçu des conseils de la part des deux stars de la musique française actuelle, Booba et Aya. Des conseils bienvenus si on en croit les dires de la jeune chanteuse, qui s'est confiée au micro de Mehdi Maïzi dans sa nouvelle émission pour Apple Music. "Booba m'a félicité pour ce qui et m'a dit de continuer à n'envoyer que des hits" affirme-t-elle. Quant à Aya Nakamura, elle a dit à Wejdene de ne pas regarder ce qui se dit sur les réseaux, jamais.

Le tout nouvel album de Wejdene, "16", est d'ailleurs désormais disponible depuis le 25 septembre. On imagine qu'elle va réaliser une très bonne première semaine, puisqu'elle a déjà deux gros hits dans son projet, "Anissa" et "Coco". Bien épaulée par son manager Feuneu, on risque d'entendre parler de la chanteuse pendant encore longtemps !