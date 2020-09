Bigflo et Oli vont organiser un festival de musique !

Un nouveau projet pour Bigflo et Oli...

Bigflo et Oli vont organiser un grand festival de musique pas loin de Toulouse, leur ville d'origine. Les deux frères rappeurs ont lâché l'information ce 15 septembre dans une vidéo sur leur chaîne YouTube.

Le festival portera le nom de "Rose Festival", en hommage au surnom donné à la ville de Toulouse et ils expliquent qu'ils ont ce projet depuis un moment : "Ça fait quatre ans qu'on a le projet de créer un festival à Toulouse, parce qu'il n'y a pas de gros festival pour les jeunes avec de la musique actuelle à Toulouse." Prévu pour septembre 2021, les deux rappeurs préfèrent garder le lieu secret pour le moment, d'autant plus qu'avec la crise sanitaire, leurs plans pourraient être décalés : "C’est un rêve qu’on a depuis qu’on est ado, explique Bigflo. On était censés le lancer là en septembre, tout était prévu, les groupes, les artistes… Et qu’est-ce qui est arrivé ? Le coronavirus ! Déjà que c’est galère à organiser un festival, le coronavirus, il nous a tués !"

Même s'ils prennent les choses à la légère et avec humour, ils ont quand même connu beaucoup de difficultés, notamment pour trouver un lieu : "On a étudié 19 possibilités." Pour ce projet, les deux frangins s'associent à Bleu citron, une entreprise toulousaine avec qui ils ont l'habitude de travailler pour leurs concerts.

Côté programmation, Bigflo et Oli précisent que ce festival sera surtout destiné aux personnes de leur âge.

Pour toutes les précisions, les deux rappeurs disent tout dans la vidéo.