Moha La Squale : une victime présumée témoigne

Romy, victime présumée du rappeur, dénonce les agressions dont elle affirme avoir été victime.

Moha La Squale est dans la tourmente ces derniers temps. Trois femmes ont porté plainte contre lui. Elles l'accusent de faits graves. Romy, l’une d’entre elles, a décidé de témoigner.

Moha La Squale est depuis quelques jours, visé par trois plaintes. Des femmes l’accusent de "violences", "agression sexuelle" et "séquestration". Romy fait partie de ses supposées victimes. Elle avait décidé de témoigner sur sa story Instagram pour raconter son histoire. Cette dernière a été relayée partout sur la Toile. Aujourd’hui elle se livre en vidéo pour un média féminin.

"Je m’appelle Romy, j’ai 20 ans. Si aujourd’hui je suis ici […] c’est pour vous parler d’une dénonciation de violences qui ont concerné un rappeur très connu, qui s’appelle Moha La Squale", la jeune femme se présente ainsi. Elle affirme qu’elle ne s’attendait pas à ce que son témoignage soit relayé autant de fois sur les réseaux sociaux. Elle pensait que "ça allait avoir un impact habituel".

Elle poursuit en expliquant : "Dans ces stories, je parlais de témoignages que j’avais eus moi-même avec des amies, à l’extérieur des réseaux sociaux. Elles m’avaient déjà parlé de ce garçon que moi-même j’ai fréquenté pendant un clip".

Son expérience l’a marqué. Elle affirme : "Tout se fait dans la terreur. On voit que le garçon est très bouleversé dans sa vie". Elle termine en disant : "Pour ma part, il m’a tiré les cheveux, il m’a touché sans mon accord. Moi je m’énervais, je lui mettais des coups de coude à des moments et il me disait : 'T’inquiète ma reuss, il n’y a rien, c’est rien'. Mais vu que toute l’équipe semble être intimidée aussi par ce garçon, on se demande en fait : 'Si j’ouvre ma bouche, qu’est-ce qui va se passer par la suite ?'".

Si vous voulez regarder le témoignage complet de Romy, il est visible ci-dessous.