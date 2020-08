50 Cent se moque de T.I.

T.I. a fait une erreur. Il a affirmé qu'il avait plus de classiques dans sa discographie que 50 Cent. Que cela soit vrai ou pas, on peut en débattre. Mais une chose est sûre, c'est que ça n'a plus du tout au boss du G-Unit qui a relancé les hostilités. Après Booba en France, Fifty vient rouvrir la saison des clashs...

Dans un nouvel épisode de l'émission de Fat Joe diffusée en live sur Instagram, le rappeur a invité T.I. Au cours de leur discussion, ils ont évidemment eu le débat inévitable sur les albums classiques et ceux qui ne le sont pas. Confiant, Tip a déclaré qu'il en avait plus que 50 Cent.

"J'adore Fifty ! Cet album entier ["Get Rich Or Die Tryin‘" en 2003] était jammin’. Tout l'album, de haut en bas. Combien de chansons sur cet album ? Environ 15 ? C'est un album classique. Même l'intro. Tout. Classique. Frère, j'ai cinq classiques, trois si tu es conservateur. J'ai cinq classiques."

Bien sûr, Fifty ne pouvait pas laisser passer ça. Il a aussitôt partagé la séquence avec ses 26 millions d'abonnés sur Instagram accompagnée de la légende suivante : "Le mec a dit qu'il avait 5 classiques. il est trop tôt. Je vais me rendormir."

Le catalogue de TIP est conséquent et se compose de dix albums studio dont trois numéros un au Billboard, "King" en 2006, "T.I. VS TIP" en 2007 et "Paper Trail" en 2008.

Du côté de 50 Cent, "Get Rich Or Die Tryin'" a été numéro un lors de sa sortie en 2003 et il est certifié neuf platine depuis. Son deuxième album, "The Massacre" a également été numéro en 2005.