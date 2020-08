6ix9ine : The Game le menace !

Il doit quitter Los Angeles !

C'est peu dire que le voyage de 6ix9ine à Los Angeles et son hommage à Nipsey Hussle, dont on fête aujourd'hui l'anniversaire, passe mal. Chez les fans du rappeur de Crenshaw en premier lieu mais aussi chez certains des plus fervents opposants à Tekashi, The Game en tête qui hausse le ton et menace.

Cette semaine, 69 est à LA. Il a profité de ce voyage pour aller rendre hommage à Nipsey Hussle en se mettant à genou devant une fresque murale représentant le rappeur décédé dans son hood natal, Crenshaw. Sans surprise, cette démarche est très mal passée auprès des proches du rappeur de Los Angeles. Il est de notoriété publique que Nispey méprisait celui qui a balancé tous ses complices pour éviter la prison à vie. The Game a toujours été un des plus virulents, lui qui avait déjà regretté que Tekashi soit toujours vivant il y a quelques jours. Il a donc réagit assez violemment : "Irrespectueux... Continue à jouer" avec un émoji rat. Mais il n'a pas été le seul à intervenir. Reason, le chanteur de TDE y est lui aussi allé de son commentaire : "Cette vidéo est déjà sorti. Tu es resté là pendant 60 secondes et tu as été escorté par la police jusqu'à ta voiture. Troll tout ce que tu veux mais laisse notre légende en dehors de ça."

Les deux rappeurs ont été rejoints par Danileigh qui a publié un message dans lequel elle suggère à 6ix9ine de quitter Los Angeles.

"6ix9ine doit quitter ma ville. C'est un grand clown."

Pris à partie sur les réseaux sociaux, 6ix9ine a nié avoir manque de respect à Nipsey Hussle. Il dit être à Los Angeles pour voir Akon et travailler avec lui. C'est en tout cas ce qu'il a dit à TMZ quand les caméras du média l'ont trouvé marchant sur Rodeo Drive à Beverly Hills avec Jade et le chanteur sénégalais.

"J'adore Nipsey. Vous avez vu que je lui ai rendu hommage - je me suis mis à genoux. J'adore Nipsey, tu as entendu ? Tout comme vous aimez Biggie. C'est tout."



Disons que s'il reste à LA, il a plutôt intérêt à éviter certaines personnes. The Game en particulier...