6ix9ine : The Game n'en revient pas qu'il soit toujours vivant...

Alors que Pop Smoke est décédé.

The Game n'est sans doute pas le seul mais lui, il l'a exprimé clairement et simplement, via Twitter. Le rappeur de Los Angeles n'en revient pas que 6ix9ine soit toujours vivant alors que le rap américain a à déplorer l'absence de Pop Smoke par exemple...

Pas de doute, the Game n'est pas ravi de la libération de 6ix9ine et du fait que ce dernier parade dans les rues de New York ou sur les réseaux sociaux alors qu'on déplore la disparition d'autres artistes comme Pop Smoke par exemple.

"Pop Smoke est mort mais 69 est vivant" a-t-il écrit récemment dans un message sur Twitter. Le tout accentué par un hastag des plus agressifs : "Les rats survivent aux humains maintenant".