MHD vient de sortir de prison, il a été remis en liberté aujourd'hui !

L'information vient de tomber ce jeudi 16 juillet en début d'après midi, MHD a été remis en liberté selon l'AFP ! En effet, une source proche du dossier a indiqué que le mandat de dépôt du rappeur expirait aujourd'hui et son avocate, Elise Arfi a confirmé que MHD avait bien été libéré.



Une vidéo prise par ses proches où on aperçoit le rappeur tout sourire circule déjà sur les réseaux sociaux.





On vous l'annonçait depuis plusieurs semaines, son avocate plaidait pour sa remise en liberté. Et pour cause, MHD était en détention provisoire à la prison de La Santé depuis le 17 janvier 2019 et attendait son jugement. Or, ce jugement n'est toujours pas arrivé et le mandat de dépôt a expiré, il est donc libérable. Mais tout cela aurait pu se passer différemment ! Mardi 7 juillet, un juge des libertés et de la détention a examiné la prolongation de cette détention provisoire et a rendu une ordonnance de remise en liberté sous contrôle judiciaire, allant à l'encontre des réquisitions du parquet. D'ailleurs, le parquet a fait appel de cette décision le lendemain, mercredi 8 juillet.

À cause ça, il pourrait très bien retourner derrière les barreaux dans un futur proche...Selon une source judiciaire, la cour d’appel de Paris doit examiner le 23 juillet l'appel du parquet de Paris contre l'ordonnance du 7 juillet qui a conduit à la libération et au placement sous contrôle judiciaire de MHD. Si la cour d’appel de Paris vient à infirmer cette ordonnance, un nouveau mandat de dépôt pourrait être prononcé contre l’artiste, le conduisant à nouveau en prison.