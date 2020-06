Booba vs Kaaris : un combat de boxe de thaï après l'octogone ?

Evidemment, ce qui s'est passé à Cannes où Kaaris a été pris pour cible par une bande de jeunes n'a pas laissé Booba indifférent. C'est le contraire qui aurait été étonnant. Alors que le rappeur de Sevran n'a pas réagi, préférant se concentrer sur la musique la sortie de son prochain album, "Château Noir" dont il a annoncé le prochain single, "Goulag" pour le vendredi 3 juillet, le Duc n'allait évidemment laisser passer une si belle occasion de se moquer de lui et il en a profité pour relancer l'idée d'un combat entre les deux hommes mais en boxe thaïlandaise cette fois et à Paris, à la U Arena de la Défense ou à Bercy après l'annulation de l'octogone en Suisse.

Si cela ferait certainement plaisir à un grand nombre de spectateurs, on doute que Kaaris retombe dans le clash et reparte en guerre. Il a son album à sortir et certainement que c'est le plus important à ses yeux...