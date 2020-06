Booba se moque d'Akon et de son feat avec 6ix9ine

Dans une vidéo hilarante.

Booba a souvent travaillé avec Akon. On se souvient par exemple du magnifique morceau "Lunatic" sur l'album du même nom ou du titre "Gun In My Hand" sur "Ouest Side". Mais quand il a vu que le rappeur d'origine sénégalaise s'associait avec 6ix9ine, ça lui a moyennement plu et il l'a fait savoir à travers un montage sur les réseaux sociaux dans lequel il se moque de cette combinaison qu'il ne valide pas, un peu à l'instar de Styles P qui a également pris ses distances avec Akon.

Booba a travaillé plusieurs avec Akon et les deux artistes avaient même développé des liens privilégiés. Il semble bien que ces derniers viennent de voler en éclats quand le Duc a vu que le rappeur d'origine sénégalaise travaillait avec la balance 6ix9ine. Alors, il a dégainé sur les réseaux sociaux, notamment dans une story sur son compte Instagram où il a détourné la vidéo où les deux artistes travaillent sur le remix du hit d'Akon, "Locked Up" sur laquelle il a mis le son du titre "Anissa" de Wejdene. On doit bien l'avouer, c'est quand même assez drôle de voir deux artistes d'envergure s'ambiancer sur le morceau de la jeune française.

Surtout que le montage est tellement bien fait que lorsqu'on voit les deux rappeurs américains se donner à fond sur "Anissa"' de Wejdene, leurs mouvements de corps et de lèvres semblent vraiment correspondre aux paroles de la jeune chanteuse. "Tu parles avec une Anissa, mais moi je m’appelle Wejdene. Tu prends tes caleçons sales. Et tu hors de ma vue." Et ce montage n'a pas fait rire que Booba puisque Wejdene elle-même a également partagé la vidéo sur son propre compte et c'est vrai que 1 - ça marche vraiment bien, 2 - c'est vraiment drôle !

C'est bon de rire parfois...