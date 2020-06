6ix9ine traite Meek Mill de clown !

Et le clashe sévèrement.

Malgré les événements, 6ix9ine est incapable de jouer la concorde et surtout de garder sa langue dans poche. Dans un post (effacé depuis), Tekashi s'en est pris à Meek Mill à son titre "Otherside of America" qui reprend un extrait d'un discours controversé de Donald Trump. Il dit que le rappeur de Philadelphie aurait dû descendre dans la rue plutôt que de faire de la musique et le traite de clown...

"Si Kanye qui est bien plus célèbre que tous ces rappeurs, est dehors pour protester avec le peuple, pourquoi le wannabe Martin Luther King n'y est pas ? Mais il n'a aucun problème à balancer un nouveau titre..." Et dans la légende, il enfonce le clou : "Tu te prends pour la voix des rues mais tu n'es qu'un putain de clown !" Evidemment, ce post a été effacé dans la foulée mais suivant une façon de faire désormais bien rôdée, DJ Akademiks a eu le temps d'en faire une capture et de tout mettre en forme pour réalimenter le beef entre les deux artistes.