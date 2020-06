Faith Evans arrêtée !

La veuve de Biggie se serait battue avec son mari.

Rien ne va plus pour la veuve de Notorious Big. Selon TMZ, elle aurait été arrêtée par la police après s'être violemment attaquée à son boyfriend, Stevie J.

Les forces de l'ordre ont déclaré être intervenues au domicile de Faith Evans à Los Angeles vers 1h du matin alors qu'elle se disputait avec son mari. La confrontation aurait dégénérée et les choses seraient devenues violentes si on en croit TMZ qui rapporte les faits.

La police a déclaré avoir vu des traces de coups et des griffures sur le visage de Stevie J. Il n'y a pas plus de détails sur la lutte entre les deux amants mais le fait est que Faith Evans a été arrêtée et accusée de violence domestique. Elle a été libérée sous caution un peu plus tard le jour même de son arrestation. Cela survient un an après que TMZ ait déjà expliqué que le couple avait des problèmes ce qui semblait avoir été confirmé par des tweets de Stevie J avant que celui-ci ne démente et parle de piratage. Mais les fans ont continué à croire que le mariage de Faith Evans battait de l'aile puisque, c'est un signe aujourd'hui, les deux époux se sont unfollow sur Instagram.

La veuve de Biggie et Stevie J se sont mariés en juillet 2018 à Las Vegas. Ils se sont rencontrés alors qu'ils travaillaient ensemble.

Ni Faith Evans, ni Stevie J n'ont fait de déclaration au sujet de cet incident.