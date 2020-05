Tony Yayo : "DMX est un crack head"

C'est peu dire que les récentes déclarations de DMX font réagir. Alors qu'il s'est excusé auprès de LLoyd Banks pour avoir douté de ses qualités de lyriciste, il a expliqué qu'il l'avait confondu avec un autre rappeur du G-Unit, Tony Yayo. Celui-ci à répondu au Dog par un seul tweet qui veut tout dire. Il le détruit en quelques mots en le traitant de dogué.

C'est court, c'est clair, c'est net, c'est concis mais on comprend bien tout le mépris que Tony Yayo éprouve pour la légende des Ruff Ryders.

Dmx a crack head who cares what he think.???? — Tony Yayo (@TonyYayo) May 30, 2020

Difficile de jeter la pierre à Yayo. Déjà, il n'avait rien demandé à cette histoire qui concernait au départ Banks et DMX. D'autre part, il faut bien avouer que X se débat avec des problèmes de drogue depuis des années, qu'il a fait de la prison et des cures de désintoxication, c'est de notoriété publique. Et puis, pourquoi se lancer dans un clash alors qu'a priori sa réponse devrait suffire ? Que rajouter après ça ?

Rappelons qu'au départ, DMX a critiqué Lloyd Banks lors d'un live avec Fatman Scoop. Alors que celui-ci lui donnait son classement des 20 meilleures lyricistes de l'histoire, X avait rigolé quand il avait su que Lloyd Banks était quasiment au même niveau que lui. “Lloyd Banks ? Lloyd Banks ? Lloyd Banks ? Sérieusement ?" Il avait ensuite demandé à Scoop de l'impressionner avec quatre mesures de Banks "ce qui ne devrait pas être si difficile" puisqu'il "est aussi fort"... Finalement, il s'est rendu compte de son erreur et a assuré qu'il pensait à Tony Yayo...