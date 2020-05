Koba LaD s'engage contre l'homophobie

Koba se justifie et prend position.

Koba LaD semble avoir compris les erreurs du passé. En début d'année, il avait relayé sur Snapchat un article qui racontait l'histoire d'un père qui avait tué son fils car il était homosexuel. Il y avait écrit "Bien joué". Conscient de son erreur, il s'était rapidement excusé. Mais le mal était fait. Cet incident ayant eu lieu avant la pandémie du coronavirus, le jeune rappeur avait été déprogrammé de nombreux festivals comme We Love Green, le Main Square Festival à Arras, Garorock à Marmande ou encore le Dour Festival en Belgique. Aujourd'hui, il va plus loin, via une vidéo, en s'engageant clairement contre l'homophobie.

Koba LaD vient de publier une vidéo sur Instagram qui fonctionne comme une interview. Il répond à des questions qui ne porte que ce sur sujet. A celle qui lui demande "Qu'est-ce que tu dirais à des parents qui viennent de mettre à la porte leur enfant parce qu'il est homo ?", il répond : "Je leur dirais qu'ils n'ont pas le droit de faire ça, il faut les protéger, et ça c'est le rôle des parents. Et pour ceux qui font ça heureusement qu'il y a des associations d'ailleurs qui les aident pour se trouver un abri, un toit, se loger..."