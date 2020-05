6ix9ine : Rich The Kid, Gucci Mane, YG se mettent à le clasher

Tout ce que voulait YG, c'était honorer la mère de ses enfants le jour de la fête des mères, Catelyn Sparks. Mais quand quelqu'un l'a comparée à 6ix9ine, sans doute à cause de ses tatouages, YG est devenu agressif et à mis un terme brutal à l'échange.

6ix9ine n'a pu se retenir ensuite d'intervenir en parlant de Nicki Minaj et de sa position de numéro une au Billboard hot 100 avec le remix de "Say So" de Doja Cat. Histoire aussi de montrer qu'il était là et qu'il suivait ce qui se disait sur lui.

6ix9ine s'est aussi relancé dans un beef avec Rich The Kid. Ce dernier, qui est né dans le Queens à New York, a posté une vidéo avec les mots "Le roi est à la maison" alors qu'il était dans un avion à destination de Big Apple. Evidemment, Tekashi qui s'est lui aussi autoproclamé le roi de New York, a sauté sur l'occasion pour se moquer : "Il fuit sa dette de Los Angeles, je suis sur le point d'appeler le 911."

Ce à quoi Rich The Kid a répliqué : "Je suis sur le point de te sortir de ta crèche". Ce à quoi Tekashi a répliqué : "faisons un don de tes bijoux". Il fait référence à un don qu'il a voulu faire pour la Fondation No Kid Hungry qui nourrit des enfants dans le besoin et qui a été refusé par l'organisation caritative.

Et puis, il a conclut en essayant de relancer le beef entre Rich The Kid et Lil Uzi Vert en l'impliquant dans leur discussion.

Dire que le retour de 6ix9ine a marqué les esprits est un euphémisme et forcément, ce n'est pas au goût de beaucoup de rappeurs. Il était évident que Tekashi allait cristalliser les critiques. On a presque trouvé ça long à démarrer mais finalement, on est de retour à la normal. Tout le monde le déteste à nouveau dans le game...